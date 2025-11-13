Audi показала концепт боліду для Формули-1: фото, відео

“Вихід у Формулу 1 — це наступний розділ оновлення компанії. Ми прийшли не просто бути там — ми хочемо перемагати. До 2030 року Audi прагне боротися за титул чемпіона світу”, — заявив генеральний директор Гернот Деллнер.

Концепт Audi R26 став першою демонстрацією нового стилю марки, який об’єднує чотири головні принципи дизайну: чіткість, технічність, інтелектуальність та емоційність. За словами креативного директора Массімо Фрасчелли, цей проєкт стане піонером у впровадженні єдиної візуальної мови для всієї компанії.

Гоночний болід вирізняється мінімалістичними графічними поверхнями, червоними кільцями Audi та колірною палітрою з титану, сажі й нового червоного відтінку бренду. Audi офіційно увійде у Формулу-1 у сезоні 2026 року, після повного придбання команди Kick Sauber. За кермом болідів виступатимуть Ніко Хюлькенберг і молодий бразилець Габріель Бортолето.

Гоночну команду очолюють колишній керівник Ferrari Маттіа Бінотто та менеджер Red Bull Racing Джонатан Вітлі. Виробництво силових агрегатів ведеться у Нойбурзі-ан-дер-Донау, а база команди залишиться у швейцарському Хінвілі.

З 2026 року Формула-1 переходить на нові гібридні силові установки, де потужність електродвигуна зрівняється з ДВЗ, що працюватиме на екологічному синтетичному паливі. Audi розробляє власний силовий агрегат V6 turbo разом із компанією bp, а також нову коробку передач і системи рекуперації енергії.

Перший публічний виступ команди Audi F1 Team заплановано на січень 2026 року, а перші тести болідів відбудуться в Барселоні, потім у Бахрейні. Світовий дебют у Формулі-1 відбудеться 6–8 березня 2026 року в Мельбурні.