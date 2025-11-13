Audi показала концепт болида для Формулы-1: фото, видео

“Выход в Формулу 1 - это следующая глава обновления компании. Мы пришли не просто быть там - мы хотим побеждать. К 2030 году Audi стремится бороться за титул чемпиона мира”, - заявил генеральный директор Гернот Деллнер.

Концепт Audi R26 стал первой демонстрацией нового стиля марки, который объединяет четыре главных принципа дизайна: четкость, техничность, интеллектуальность и эмоциональность. По словам креативного директора Массимо Фрасчелли, этот проект станет пионером во внедрении единого визуального языка для всей компании.

Гоночный болид отличается минималистичными графическими поверхностями, красными кольцами Audi и цветовой палитрой из титана, сажи и нового красного оттенка бренда. Audi официально войдет в Формулу-1 в сезоне 2026 года, после полного приобретения команды Kick Sauber. За рулем болидов будут выступать Нико Хюлькенберг и молодой бразилец Габриэль Бортолето.

Гоночную команду возглавляют бывший руководитель Ferrari Маттиа Бинотто и менеджер Red Bull Racing Джонатан Уитли. Производство силовых агрегатов ведется в Нойбурге-ан-дер-Донау, а база команды останется в швейцарском Хинвиле.

С 2026 года Формула-1 переходит на новые гибридные силовые установки, где мощность электродвигателя сравняется с ДВС, работающий на экологическом синтетическом топливе. Audi разрабатывает собственный силовой агрегат V6 turbo вместе с компанией bp, а также новую коробку передач и системы рекуперации энергии.

Первое публичное выступление команды Audi F1 Team запланировано на январь 2026 года, а первые тесты болидов состоятся в Барселоне, затем в Бахрейне. Мировой дебют в Формуле-1 состоится 6–8 марта 2026 года в Мельбурне.