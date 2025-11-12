Тюнеры подкачали Audi RS6 до 1100 лошадиных сил

Немецкое ателье MTM уже много лет славится своими модифицированными Audi, но новый проект под названием RS6 Pangaea GT превосходит все, что компания делала ранее. Всего 25 экземпляров этого универсала увидят мир, и каждый из них - это настоящий монстр на колесах.

Под капотом сохранили знакомый 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом, но инженеры MTM полностью переделали его, чтобы он выдавал невероятные 1100 л.с. и 1200 Нм крутящего момента. Для сравнения, стандартный RS6 выдает “всего” 621 л.с., то есть Pangaea GT имеет мощность на уровне гиперкаров.

Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,6 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч. Такие цифры ставят его рядом с Ferrari SF90 и McLaren 750S - но с комфортом универсала Audi.

Углеродный обвес и агрессия DTM

Экстерьер RS6 Pangaea GT не менее экстремальный. MTM установила новый кузовной комплект из карбона - расширенные крылья, массивные пороги, новый капот и крыша с куполом.

Передняя панель и решетка радиатора стали уникальными, а сзади появился огромный диффузор и черные выхлопные трубы, похожие на гоночные. Автомобиль ездят на 22-дюймовых колесах с центральным замком, а цвет матово-зеленый делает его похожим на боевую машину из DTM, а не семейный универсал.

Салон, пахнущий треком

Внутри - не меньше театральности: ковшеобразные карбоновые сиденья даже во втором ряду, кожа и алькантара ручного пошива, контрастная прострочка и элементы из углеродного волокна. Этот RS6 создан не для офисных поездок, а для тех, кто живёт скоростью.

MTM пока не раскрывает цену, но аналитики предполагают, что стоимость Pangaea GT будет равна двум новым RS6 Avant вместе взятым. Несмотря на это, все 25 автомобилей, вероятно, уже имеют своих заказчиков.