Тюнери підкачали Audi RS6 до 110 кінських сил

Німецьке ательє MTM уже багато років славиться своїми модифікованими Audi, але новий проєкт під назвою RS6 Pangaea GT перевершує все, що компанія робила раніше. Лише 25 екземплярів цього універсалу побачать світ, і кожен із них — це справжній монстр на колесах.

Під капотом зберегли знайомий 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, але інженери MTM повністю переробили його, аби він видавав неймовірні 1100 к.с. та 1200 Нм крутного моменту. Для порівняння, стандартний RS6 видає “всього” 621 к.с., тобто Pangaea GT має потужність на рівні гіперкарів.

Розгін до 100 км/год займає лише 2,6 секунди, а максимальна швидкість перевищує 350 км/год. Такі цифри ставлять його поруч із Ferrari SF90 та McLaren 750S — але з комфортом універсала Audi.

Вуглецевий обвіс і агресія DTM

Екстер’єр RS6 Pangaea GT не менш екстремальний. MTM встановила новий кузовний комплект із карбону — розширені крила, масивні пороги, новий капот і дах із куполом.

Передня панель і решітка радіатора стали унікальними, а ззаду з’явився величезний дифузор і чорні вихлопні труби, схожі на гоночні. Автомобіль їздять на 22-дюймових колесах із центральним замком, а колір матово-зелений робить його схожим на бойову машину з DTM, а не сімейний універсал.

Салон, що пахне треком

Усередині — не менше театральності: ковшеподібні карбонові сидіння навіть у другому ряду, шкіра та алькантара ручного пошиття, контрастна прострочка й елементи з вуглецевого волокна. Цей RS6 створений не для офісних поїздок, а для тих, хто живе швидкістю.

MTM поки не розкриває ціну, але аналітики припускають, що вартість Pangaea GT дорівнюватиме двом новим RS6 Avant разом узятим. Попри це, всі 25 автомобілів, вірогідно, вже мають своїх замовників.