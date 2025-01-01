FIA показала нові боліди WRC 2027 року

З 2027 року максимальна потужність автомобілів Rally1 буде обмежена приблизно 290 к.с., що означає втрату понад 100 к.с. порівняно з нинішнім поколінням. Крім того, офіційно запроваджується жорстка “стеля” вартості — кожен автомобіль в асфальтовій специфікації не може коштувати понад 345 000 євро. Це зменшення витрат більш ніж на половину порівняно з теперішніми болідами.

Нові машини будуть збудовані на трубчастій рамі з удосконаленою безпековою коміркою. При цьому FIA повністю змінює підхід: тепер Rally1 більше не зобов’язані базуватися на серійних дорожніх моделях. Натомість встановлюються лише об’ємні рамки кузова, в межах яких виробники можуть вільно експериментувати з пропорціями та стилістикою.

Більше свободи дизайну і менше аеродинамічної радикальності

FIA оприлюднила три концептуальні варіанти майбутніх машин, серед яких навіть кросовер. У їхніх образах легко впізнати натхнення дорожніми автомобілями рівня Audi RS3, Subaru WRX чи навіть Porsche Macan EV. Задні крила помітно менші, а агресивні аеродинамічні елементи, які визначали сучасне покоління, майже зникли.

Один із концептів виконаний у стилі спортивного седана з виразною передньою оптикою, інший — більше нагадує “низький” кросовер із силуетом, близьким до електричного Taycan. Усі автомобілі отримають однакову технічну базу: 1,6-літровий турбодвигун на 290 к.с., повний привід, стандартну п’ятиступінчасту коробку передач та підвіску на подвійних важелях. Частина систем буде запозичена з класу Rally2 для уніфікації технічних рішень.

Доступніші технології — ширший шлях для команд

Головною метою змін FIA називає здешевлення участі у WRC та залучення більшої кількості виробників. Обмеження бюджету та спрощення конструкції мають зробити топову категорію менш елітною та більш життєздатною для нових учасників.

У 2027 році нові Rally1 виступатимуть поруч з нинішніми автомобілями Rally2, але зберігатимуть статус машин найвищого рівня. У FIA вважають, що така “гнучкість”, як вони самі її називають, дозволить зберегти видовищність чемпіонату, зробити його дешевшим для команд і водночас відкрити нову сторінку в історії WRC.

Заступник президента FIA з питань спорту Малкольм Вілсон підкреслив, що представлені концепти демонструють можливості, які тепер відкриваються перед конструкторами, і наочно показують, наскільки різноманітними можуть бути майбутні бойові машини чемпіонату світу з ралі.