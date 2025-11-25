Land Rover для “Дакара”: "невидимий" позашляховик з режимом польоту

Прем’єра бойового Defender D7X-R відбулася 25 листопада, пише Autoevolution, і Land Rover нарешті розкрив усі технічні деталі цієї машини. Модель готують до нової категорії W2RC Stock, де техніка має бути максимально наближена до серійної версії.

В основі — серійний Defender Octa, але зі спеціальними пустельними доопрацюваннями

D7X-R створено на базі Defender Octa — з тією ж архітектурою кузова, трансмісією та силовою установкою. Під капотом працює знайомий 4,4-літровий V8 twin-turbo, але зі встановленим повітряним рестрикторами, які зменшують потужність відповідно до регламенту.

Для виживання у пустелі машина отримала окремий великий радіатор, змінену передню частину з оптимізованими повітряними каналами та спеціальний фільтр, що не дозволяє пустельному пилу потрапляти до повітряних каналів. Навіть фронтальна площа збільшена — все задля максимально ефективного охолодження.

Коробка-автомат ZF теж серійна, але з коротшим фінальним передаточним числом, щоб забезпечити вищу тягу на малих швидкостях під час проходження пісків.

Підвіска Bilstein, 35-дюймові колеса і бак на 550 літрів

Підвіска зберегла базову конструкцію, але отримала нові елементи: спереду — один великий койловер, позаду — два паралельні амортизатори. Завдання — витримувати удари під час стрибків і додаткову вагу. Адже головна особливість позаду — величезний паливний бак на 550 літрів. Його мало б вистачити на спецділянки до 800 кілометрів.

Під час стрибків у пустелі працює спеціальний «Flight Mode» — електроніка сама готує машину до приземлення, підлаштовуючи подачу тяги на момент торкання землі.

Салон перетворився на робоче місце ралі-рейдової команди

Усередині встановили каркас безпеки, спортивні сидіння, цифрову приладову панель із налаштуваннями для гонки та навігаційну систему, що відповідає регламенту FIA. Ззаду сидінь уже немає — там простір для трьох запасних коліс, води, інструментів, компресора та основних запчастин. Для ремонтів у полі машину оснастили інтегрованими гідравлічними домкратами.

Пустельний “мультяшний” камуфляж — не для стилю

Найпомітніша частина — спеціальний окрас. Здалеку він виглядає ніби «намальованим», майже мультяшним. Але це не жарт: кольори підібрані так, щоб повторювати текстури піску, каміння та ландшафтів пустелі. У русі цей візерунок має ускладнювати візуальне сприйняття позашляховика — щось на кшталт маскування від погляду суперників і камер.

Також авто має збільшену колію (на 60 мм ширше), вищий кліренс і змінену геометрію передньої частини для кращих кутів в’їзду та з’їзду. На даху встановлені потужні світлодіодні модулі для нічних етапів.

Хто поїде на “Дакар-2026”

Land Rover виставить три екіпажі:

Стефан Петрансель — Міка Метж

Рокас Бацюшка — Оріол Відаль

Сара Прайс — Шон Берріман

Їм доведеться подолати понад 5 тисяч кілометрів протягом двох тижнів — це традиційні випробування «Дакара», де техніка працює на межі можливостей.