Одна з головних подій автосвіту, Паризький автосалон, повертається у 2026 році

Паризький автосалон залишається однією з найвідоміших подій у світі автомобілів — він приваблює як фанатів, так і професіоналів галузі. Тут відзначають любов до автомобілів у всіх її проявах — від технологічних інновацій і дизайну до майстерності та швидкості, створюючи при цьому теплу, динамічну атмосферу.

Велике повернення брендів і світові прем’єри

Організатори обіцяють, що 91-й Паризький автосалон стане одним із наймасштабніших за останні роки. До участі повернуться великі виробники, а відвідувачів очікують світові прем’єри та нові експозиційні формати. Цей інтерес, кажуть організатори, демонструє відродження привабливості автосалону та довіру індустрії до події світового рівня.

“Автовиробники прагнуть безпосереднього контакту з публікою та можливості показати свої найновіші розробки. Виставка 2026 року обіцяє бути винятковою — з поверненням провідних брендів, світовими прем’єрами та численними сюрпризами. Через 365 днів підніметься завіса цього унікального свята автомобілів”, — зазначив Серж Гашо, директор Паризького автосалону.

Традиції понад століття

Паризький автосалон було засновано ще у 1898 році, і відтоді він залишається символом розвитку автомобільної індустрії. Подія не лише демонструє нові технології, а й розповідає історію еволюції автомобіля — головного засобу пересування у Франції та Європі.

Попереднє видання 2024 року стало справжнім успіхом — 48 брендів та понад пів мільйона відвідувачів, що підтвердило незгасний інтерес публіки до події з більш ніж столітньою історією.

Захід підтримується французькою автомобільною галуззю та демонструє провідні інновації, що формують мобільність майбутнього. З 2019 року організатором виступає у партнерстві Платформа автомобільної промисловості (PFA) та компанія Hopscotch.

Про Платформу автомобільної промисловості (PFA)

PFA об’єднує весь автомобільний сектор Франції. Під керівництвом колишнього міністра Люка Шателя з 2017 року, організація визначає стратегію розвитку галузі — від інновацій та конкурентоспроможності до підготовки кадрів.

До Ради президентів входять представники великих виробників (Stellantis, Renault Group, CCFA) та постачальників (Forvia, Michelin, Valeo, OPmobility, FIEV, FFC, FIM тощо). Також до PFA входять Toyota, Renault Trucks, Iveco, ACC, A2Mac1 та Symbio як асоційовані члени. Загалом асоціація представляє понад 3500 компаній автомобільного сектору Франції, працюючи у тісній співпраці з регіональними асоціаціями ARIA та кластерами конкурентоспроможності.