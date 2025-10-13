Одно из главных событий автомира, Парижский автосалон, возвращается в 2026 году

Парижский автосалон остается одним из самых известных событий в мире автомобилей - он привлекает как фанатов, так и профессионалов отрасли. Здесь отмечают любовь к автомобилям во всех ее проявлениях - от технологических инноваций и дизайна до мастерства и скорости, создавая при этом теплую, динамичную атмосферу.

Большое возвращение брендов и мировые премьеры

Организаторы обещают, что 91-й Парижский автосалон станет одним из самых масштабных за последние годы. К участию вернутся крупные производители, а посетителей ожидают мировые премьеры и новые экспозиционные форматы. Этот интерес, говорят организаторы, демонстрирует возрождение привлекательности автосалона и доверие индустрии к событию мирового уровня.

“Автопроизводители стремятся к непосредственному контакту с публикой и возможности показать свои новейшие разработки. Издание 2026 года обещает быть исключительным - с возвращением ведущих брендов, мировыми премьерами и многочисленными сюрпризами. Через 365 дней поднимется занавес этого уникального праздника автомобилей”, - отметил Серж Гашо, директор Парижского автосалона.

Традиции более века

Парижский автосалон был основан еще в 1898 году, и с тех пор он остается символом развития автомобильной индустрии. Событие не только демонстрирует новые технологии, но и рассказывает историю эволюции автомобиля - главного средства передвижения во Франции и Европе.

Предыдущее издание 2024 года стало настоящим успехом - 48 брендов и более полумиллиона посетителей, что подтвердило неугасающий интерес публики к событию с более чем столетней историей.

Мероприятие поддерживается французской автомобильной отраслью и демонстрирует ведущие инновации, формирующие мобильность будущего. С 2019 года организатором выступает в партнерстве Платформа автомобильной промышленности (PFA) и компания Hopscotch.

О Платформе автомобильной промышленности (PFA)

PFA объединяет весь автомобильный сектор Франции. Под руководством бывшего министра Люка Шателя с 2017 года, организация определяет стратегию развития отрасли - от инноваций и конкурентоспособности до подготовки кадров.

В Совет президентов входят представители крупных производителей (Stellantis, Renault Group, CCFA) и поставщиков (Forvia, Michelin, Valeo, OPmobility, FIEV, FFC, FIM и т.д.). Также в PFA входят Toyota, Renault Trucks, Iveco, ACC, A2Mac1 и Symbio как ассоциированные члены. В целом ассоциация представляет более 3500 компаний автомобильного сектора Франции, работая в тесном сотрудничестве с региональными ассоциациями ARIA и кластерами конкурентоспособности.