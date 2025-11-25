Land Rover для "Дакара": "невидимый" внедорожник с режимом полета

Премьера боевого Defender D7X-R состоялась 25 ноября, пишет Autoevolution, и Land Rover наконец раскрыл все технические детали этой машины. Модель готовят к новой категории W2RC Stock, где техника должна быть максимально приближена к серийной версии.

Кстати В Европе построят автомагистраль между Черным и Средиземным морем

В основе - серийный Defender Octa, но со специальными пустынными доработками

D7X-R создан на базе Defender Octa - с той же архитектурой кузова, трансмиссией и силовой установкой. Под капотом работает знакомый 4,4-литровый V8 twin-turbo, но с установленным воздушным рестрикторами, которые уменьшают мощность в соответствии с регламентом.

Для выживания в пустыне машина получила отдельный большой радиатор, измененную переднюю часть с оптимизированными воздушными каналами и специальный фильтр, не позволяющий пустынной пыли попадать в воздушные каналы. Даже фронтальная площадь увеличена - все для максимально эффективного охлаждения.

Коробка-автомат ZF тоже серийная, но с коротким финальным передаточным числом, чтобы обеспечить высокую тягу на малых скоростях при прохождении песков.

Подвеска Bilstein, 35-дюймовые колеса и бак на 550 литров

Подвеска сохранила базовую конструкцию, но получила новые элементы: спереди - один большой койловер, сзади - два параллельных амортизатора. Задача - выдерживать удары во время прыжков и дополнительный вес. Ведь главная особенность сзади - огромный топливный бак на 550 литров. Его должно было бы хватить на спецучастки до 800 километров.

Во время прыжков в пустыне работает специальный "Flight Mode" - электроника сама готовит машину к приземлению, подстраивая подачу тяги на момент касания земли.

Салон превратился в рабочее место ралли-рейдовой команды

Внутри установили каркас безопасности, спортивные сиденья, цифровую приборную панель с настройками для гонки и навигационную систему, соответствующую регламенту FIA. Сзади сидений уже нет - там пространство для трех запасных колес, воды, инструментов, компрессора и основных запчастей. Для ремонтов в поле машину оснастили интегрированными гидравлическими домкратами.

Также интересно Парижский автосалон возвращается в 2026 году

Пустынный “мультяшный” камуфляж - не для стиля

Самая заметная часть - специальный окрас. Издалека он выглядит будто "нарисованным", почти мультяшным. Но это не шутка: цвета подобраны так, чтобы повторять текстуры песка, камней и ландшафтов пустыни. В движении этот узор должен усложнять визуальное восприятие внедорожника - что-то вроде маскировки от взгляда соперников и камер.

Также авто имеет увеличенную колею (на 60 мм шире), более высокий клиренс и измененную геометрию передней части для лучших углов въезда и съезда. На крыше установлены мощные светодиодные модули для ночных этапов.

Кто поедет на “Дакар-2026”

Land Rover выставит три экипажа:

Стефан Петрансель - Мика Метж

Рокас Бацюшка - Ориол Видаль

Сара Прайс - Шон Берриман

Им предстоит преодолеть более 5 тысяч километров в течение двух недель - это традиционные испытания "Дакара", где техника работает на пределе возможностей.