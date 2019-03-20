Группа компаний PSA готовится к расширению своего портфеля брендов и среди наиболее вероятных кандидатов два конгломерата: Fiat Chrysler Automobiles и Jaguar Land Rover .

Удачный опыт с маркой Opel, которую альянс Peugeot-Citroen выкупил в 2016 году в General Motors, вдохновил руководство конгломерата на дальнейшее расширение портфеля брендов.

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Семья Пежо – один из трех крупнейших акционеров группы PSA, готова поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles (FCA) или же Jaguar Land Rover (JLR).



Фото: марки, входящие в состав французского альянса PCA / Censor

Слияние с FCA помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке за счет брендов Jeep и RAM, и широко открыть двери для очередной попытки Peugeot выйти на рынок США. Итало-американськой концерн FCA также поддерживает идею сотрудничества с французами, о чем непосредственно заявил главный исполнительный директор группы Майкл Мэнли.

Инсайдеры сообщают, что PCA также интересуется альянсом Jaguar Land Rover. Сейчас компания принадлежит индийской Tata Motors, однако в последнее время дела у нее идут не слишком хорошо: падение продаж в Китае и высокие операционные расходы привели к убыткам JLR почти в 4 миллиарда долларов за четвертый квартал 2018 года.

Напомним, немецкая марка Opel полностью перешла под управление PCA в марте 2017 года. Сумма сделки с General Motors составила 2,2 миллиарда евро. "Бонусом" при покупке Оpel стала еще и британская марка Vauxhall, которая выпускает праворульные модели немецкого бренда для Британии.

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