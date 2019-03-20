Група компаній PSA готується до розширення свого портфелю брендів і серед найімовірніших кандидатів два конгломерати: Fiat Chrysler Automobiles та Jaguar Land Rover .

Вдалий досвід з маркою Opel, яку альянс Peugeot-Citroen викупив у 2016 році в General Motors, надихнув керівництво конгломерату на подальше розширення портфелю брендів.

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Родина Пежо – один з трьох найбільших акціонерів групи PSA, готова підтримати поглинання або злиття c Fiat Chrysler Automobiles (FCA) або ж Jaguar Land Rover (JLR).



Фото: марки, що входять до складу французького альянсу PCA / Censor

Злиття з FCA допомогло б зміцнити позиції групи в Північній Америці за рахунок брендів Jeep та RAM, та широко відкрити двері для чергової спроби Peugeot вийти на ринок США. Італо-американськой концерн FCA також підтримує ідею співпраці з французами, про що безпосередньо заявив головний виконавчий директор групи Майкл Менлі.

Інсайдери повідомляють, що PCA також цікавиться альянсом Jaguar Land Rover. Наразі компанія належить індійській Tata Motors, однак останнім часом справи у неї йдуть не надто добре: падіння продажів в Китаї і високі операційні витрати призвели до збитків JLR майже у 4 мільярди доларів за четвертий квартал 2018 року.

Нагадаємо, німецька марка Opel повністю перейшла під управління PCA в березні 2017 року. Сума угоди з General Motors склала 2,2 мільярди євро. “Бонусом” при купівлі Оpel стала ще й британська марка Vauxhall, яка випускає праворульні моделі німецького бренду для Британії.

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