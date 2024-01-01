Fiat остановил производство электрического 500e, ведь его никто не покупает

Как передает Carscoops, концерн Stellantis подтвердил, что линия 500e на ее заводе в Турине, Италия, прекратит работу на четыре недели, начиная с 13 сентября. Это означает, что впервые с 2007 года в Европе не будет создано новых Fiat 500 любого типа, поскольку производство модели с ДВС прекратили летом.

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"Эта мера необходима из-за текущей нехватки заказов, связанной с серьезными трудностями, которые испытали на европейском рынке электромобилей все производители, особенно европейские", - сказали представители Stellantis в заявлении для Reuters.

Ранее компания прекратила производство бензинового Fiat 500 в Польше, поскольку он не соответствовал новым законам о кибербезопасности, а компания не хотела тратить деньги, чтобы обновить его. Производство модели с ДВС продолжается в Северной Африке, однако, эти автомобили не продаются на рынке Европы.

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Вместо бензиновой модели Fiat представил гибрид, созданный на базе электрического Fiat 500e. Однако, эта модель будет доступна только в конце 2025 года. Ожидается, что в продажу новинка поступит в начале 2026 года.