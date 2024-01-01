Fiat зупинив виробництво електричного 500e, адже його ніхто не купує

Як передає Carscoops, концерн Stellantis підтвердив, що лінія 500e на її заводі в Турині, Італія, припиняє роботу на чотири тижні, починаючи з 13 вересня. Це означає, що вперше з 2007 року в Європі не буде створено нових Fiat 500 будь-якого типу, оскільки виробництво моделі з ДВЗ припинили влітку.

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«Цей захід необхідний через поточну нестачу замовлень, пов’язану з серйозними труднощами, які зазнали на європейському ринку електромобілів всі виробники, особливо європейські», — сказали представники Stellantis у заяві для Reuters.

Раніше компанія припинила виробництво бензинового Fiat 500 у Польщі, оскільки він не відповідав новим законам про кібербезпеку, а компанія не хотіла витрачати гроші, щоб оновити його. Виробництво моделі з ДВЗ продовжується у Північній Африці, однак, ці автомобілі не продаються на ринку Європи.

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Замість бензинової моделі Fiat презентував гібрид, створений на базі електричного Fiat 500e. Проте, ця модель буде доступна лише в кінці 2025 року. Очікується, що у продаж новинка надійде на початку 2026 року.