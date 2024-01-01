Спеціальна версія Fiat Topolino коштуватиме приголомшливі $50 000

Як повідомляє Carscoops, майстри туринської компанії з виробництва кузовів Carrozzeria Garavini створили власну версію міського електромобіля від Fiat. Вони надали моделі альтернативну мову дизайну, але залишили характерні риси стилю автовиробника.

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Повідомляється, що нова інтерпретація натхненна середземноморським островом Капрі та стилем життя Dolce Vita. Передня частина автомобіля отримала оригінальний стиль з круглими світлодіодними фарами, який виглядає скоріше сучасно, ніж ретро.

Двері в автомобіля, який за розмірами, фактично, є квадроциклом – відсутні. Задня частина створює атмосферу яхти з напіввідкритим вантажним відділенням із низькою дерев’яною підлогою й має вінтажні світлодіодні ліхтарі, брезентовий дах і круглий елемент, схожий на тримач запасного колеса.

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Майстри також додали нову пару сидінь зі знімними підголівниками, які можна використовувати як пляжні подушки. Усі автомобілі збиратимуться вручну й це означає, що кожна з 10 одиниць буде персоналізована відповідно до вподобань власника.

Силовий агрегат електромобіля залишили без змін. Garavini Topolino є пропозицією виключно для заможних ентузіастів, адже ціна переобладнання стартуватиме від $50 257 без урахування вартості автомобіля-донора. Це означає, що загальна вартість становитиме понад 61 тисячу доларів.