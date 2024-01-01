Специальная версия Fiat Topolino будет стоить потрясающие $50 000

Как сообщает Carscoops, мастера туринской компании по производству кузовов Carrozzeria Garavini создали собственную версию городского электромобиля от Fiat. Они предоставили модели альтернативный язык дизайна, но оставили характерные черты стиля автопроизводителя.

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Сообщается, что новая интерпретация вдохновлена средиземноморским островом Капри и стилем жизни Dolce Vita. Передняя часть автомобиля получила оригинальный стиль с круглыми светодиодными фарами, который выглядит скорее современно, чем ретро.

Двери у автомобиля, который по размерам, фактически, является квадроциклом – отсутствуют. Задняя часть создает атмосферу яхты с полуоткрытым грузовым отделением с низким деревянным полом и имеет винтажные светодиодные фонари, брезентовую крышу и круглый элемент, похожий на держатель запасного колеса.

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Мастера также добавили новую пару сидений со съемными подголовниками, которые можно использовать как пляжные подушки. Все автомобили будут собираться вручную и это означает, что каждая из 10 единиц будет персонализирована в соответствии с предпочтениями владельца.

Силовой агрегат электромобиля оставили без изменений. Garavini Topolino является предложением исключительно для состоятельных энтузиастов, ведь цена переоборудования будет стартовать от $50 257 без учета стоимости автомобиля-донора. Это означает, что общая стоимость составит более 61 тысячи долларов.