Fiat поделился тизером нового Panda EV

Fiat поделился тизерным видео в виде истории в собственных социальных сетях, которое раскрывает некоторые элементы дизайна новой генерации сити-кара Panda. На кадрах показан колесный диск с логотипом компании. Также заметны контрастное желтое крыло с квадратной колесной аркой.

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Как сообщает Carscoops, тизер существенно напоминает концепцию Fiat Concept City Car, который дебютировал в феврале 2024 года. Тогда автопроизводитель подтвердил, что серийная модель будет представлена 11 июля по случаю 125-й годовщины компании.

Новый Fiat Panda будет использовать платформу Smart Car от Stellantis, которую также использует Сітгоёп e-C3. Модель должна получить достаточно доступную цену, чтобы конкурировать с китайскими производителями электромобилей.

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Поговаривают, что производство новинки наладят в Сербии. К тому же недавно Fiat переименовал текущий Panda в Pandina и планирует сохранить модель на конвейере до 2030 года. Несмотря на то, что авто презентовали в 2012 году, автопроизводитель имеет целью позиционировать его, как более дешевый аналог Panda EV.

Сообщается, что Fiat намерен использовать название Panda для расширенного семейства моделей, которые, вероятно, будут иметь одинаковую основу. Автопроизводитель сказал, что ежегодно будет представлять новую серийную модель, однако не раскрыл никаких подробностей относительно будущих моделей.