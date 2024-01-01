Fiat поділився тизером нового Panda EV

Fiat поділився тизерним відео у вигляді історії у власних соціальних мережах, яке розкриває деякі елементи дизайну нової генерації сіті-кара Panda. На кадрах показаний колісний диск з логотипом компанії. Також помітні контрастне жовте крило з квадратною колісною аркою.

Читайте також: Stellantis збиратиме гібридний Fiat 500 та Jeep Compass в Італії

Як повідомляє Carscoops, тизер суттєво нагадує концепцію Fiat Concept City Car, який дебютував у лютому 2024 року. Тоді автовиробник підтвердив, що серійна модель буде представлена 11 липня з нагоди 125-ї річниці компанії.

Новий Fiat Panda використовуватиме платформу Smart Car від Stellantis, яку також використовує Citroёn e-C3. Модель повинна отримана досить доступну ціну, аби конкурувати з китайськими виробниками електромобілів.

Також цікаво: 134 автомобіля Fiat конфіскували через італійський прапор на кузові

Подейкують, що виробництво новинки налагодять в Сербії. До того ж нещодавно Fiat перейменував поточний Panda в Pandina й планує зберегти модель на конвеєрі до 2030 року. Попри те, що авто презентували в 2012 році, автовиробник має на меті позиціонувати його, як дешевший аналог Panda EV.

Повідомляється, що Fiat має намір використати назву Panda для розширеного сімейства моделей, які, ймовірно, матимуть однакову основу. Автовиробник сказав, що щороку представлятиме нову серійну модель, проте не розкрив жодних подробиць щодо майбутніх моделей.