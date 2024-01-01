Финские бронетранспортеры Patria будут выпускать в Японии

О таких намерениях сообщила финская оборонная компания Patria на своем сайте в рубрике "Технологии". Изготовлением броневика будет заниматься на своих производственных мощностях давний партнер финнов Japan Steel Works.

Развертывание и локализованное производство AMV XP указывает на растущую приверженность Японии евроатлантическим оборонным стандартам и усиление ее обороноспособности на фоне роста региональной напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Модульная платформа бронированной машины Patria AMV XP с колесной формулой 8x8 разработана для соответствия требованиям на современном поле боя по защите, мобильности и универсальности. Броневик может перевозить до 13 тонн полезной нагрузки при полной массе машины 30 тонн и вмещает до 12 солдат.

Этот транспортер комплектуется дизельным двигателем мощностью 450 кВт, что обеспечивает высокие внедорожные характеристики и максимальную скорость на дороге 100 км/ч. Он имеет баллистическую защиту STANAG 4569 Level 4 и может быть оснащен различными системами вооружения, включая 120-мм минометные башни (Patria NEMO), дистанционно управляемые станции вооружения или противотанковые управляемые ракеты.

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Подготовке к выпуску Patria AMV XP в Японии предшествовало интенсивное обучение персонала Japan Steel Works в Финляндии. На заводе Patria команда японских специалистов из 16-20 человек собирала полноценные машины под патронатом финских специалистов.



Patria 21 мая 2025 года объявила, что подготовка к внутреннему производству ее бронеавтомобилей AMV XP 8x8 в Японии продвигается по плану. Согласно лицензионному соглашению с Japan Steel Works Ltd. (JSW), монтаж планируется начать в сентябре 2025 года. Начальный этап будет предусматривать сборку транспортных средств с использованием компонентов, импортируемых из Финляндии, с постепенным увеличением местного контента по мере расширения возможностей JSW.