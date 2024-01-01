Фінські бронетранспортери Patria випускатимуть в Японії

Про такі наміри сповістила фінська оборонна компанія Patria на своєму сайті в рубриці "Технології". Виготовленням броньовика буде займатися на своїх виробничих потужностях давній партнер фінів Japan Steel Works.

Розгортання та локалізоване виробництво AMV XP вказує на дедалі більшу прихильність Японії євроатлантичним оборонним стандартам та посилення її обороноздатності на фоні зростання регіональної напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Модульна платформа броньованої машини Patria AMV XP з колісною формулою 8x8 розроблена для відповідності вимогам на сучасному полі бою щодо захисту, мобільності та універсальності. Броньовик може перевозити до 13 тонн корисного навантаження при повній масі машини 30 тонн і вміщує до 12 солдатів.

Цей транспортер комплектується дизельним двигуном потужністю 450 кВт, що забезпечує високі позашляхові характеристики та максимальну швидкість на дорозі 100 км/год. Він має балістичний захист STANAG 4569 Level 4 і може бути оснащений різними системами озброєння, включаючи 120-мм мінометні башти (Patria NEMO), дистанційно керовані станції озброєння або протитанкові керовані ракети.

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Підготовці до випуску Patria AMV XP в Японії передувало інтенсивне навчання персоналу Japan Steel Works у Фінляндії. На заводі Patria команда японських спеціалістів з 16-20 осіб збирала повноцінні машини під патронатом фінських фахівців.



Patria 21 травня 2025 року оголосила, що підготовка до внутрішнього виробництва її бронеавтомобілів AMV XP 8x8 в Японії просувається за планом. Згідно з ліцензійною угодою з Japan Steel Works Ltd. (JSW), монтаж планується розпочати у вересні 2025 року. Початковий етап передбачатиме збірку транспортних засобів з використанням компонентів, імпортованих з Фінляндії, з поступовим збільшенням місцевого контенту в міру розширення можливостей JSW.