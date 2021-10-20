Четыре колеса и кузов не делают этот транспорт автомобилем, поскольку ему не хватает того, что отвечает в названии за "авто" – двигателя. В случае "вело" эту роль выполняет человек. Но это не помешало разработчикам заявить на свой велокар цену настоящего автомобиля.

Гитарный мастер и реставратор классических автомобилей из Финляндии Ари Юкка Луомаранта создал веломобиль, который планирует выпускать серийно. Сейчас открыта возможность предварительного заказа на Kinner Сar с депозитом в 500 евро, которые, при покупке, зачтутся как 600 евро.

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"Средства, полученные от резерваций, помогут запустить процесс производства", – сообщает сайт Kinner-car. При этом уже четко определен срок начала поставок веломобилей покупателям – апрель 2022 года.

Велокар имеет длину 285 см и колесную базу 220 см. Легкий кузов служит защитой от непогоды, аэродинамическим элементом и хранилищем для определенного количества груза. Ширина в 100 см позволяет по-автомобильному разместить внутри два кресла, для велосипедиста и пассажира. Поскольку технически – это велосипед для передвижения ним по общественным дорогам не требуется водительское удостоверение.

Он имеет узкие и легкие колеса для дорожных велосипедов, но шины можно заменить на большие для гравийных дорог. Клиенты смогут настроить свой педальный автомобиль по своему стилю, выбирая цвет кузова и дополнительное оборудование. Список опций включает оптику с сигналами поворота, зеркала заднего вида, боковая защита от ветра в дополнение к ветровому стеклу. Противоугонная система с пин-кодом, навигатор и спортивный тренировочный часы включены в базовую цену веломобиля Kinner.

Фото: веломобіль Kinner Сar / Kinner

Все составные части могут быть изготовлены из стекловолокна, углеродного волокна или зеленого композитного материала на биологической основе.

Электромотор для усиления мышечной силы велосипедиста также предполагается в списке опций, но Луомаранта все еще определяется с моделью и поставщиком, поэтому характеристики не приводятся. Подвески, судя по видео (ниже), в веломобиля отсутствуют.

Велокар Kinner стоить покупателям солидных 15 тысяч евро. Для сравнения: электромобиль Citroen Ami во Франции стоит 6990 евро.