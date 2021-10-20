Чотири колеса і кузов не роблять цей транспорт автомобілем, оскільки йому бракує того, що відповідає у назві за "авто" – двигуна. У випадку "вело" цю роль виконує людина. Але це не завадило розробникам заявити на свій велокар ціну справжнього автомобіля.

Гітарний майстер та реставратор класичних автомобілів з Фінляндії Арі Юкка Луомаранта створив веломобіль, який планує випускати серійно. Наразі відкрита можливість попереднього замовлення на Kinner Сar з депозитом у 500 євро, котрі, при купівлі, зарахуються як 600 євро.

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“Кошти, отримані від резервацій, допоможуть запустити процес виробництва”, – повідомляє сайт Kinner-car. При цьому вже є чітко визначений термін початку постачання веломобілів покупцям – квітень 2022 року.

Велокар має довжину 285 см і колісну базу 220 см. Легкий кузов слугує захистом від негоди, аеродинамічним елементом та сховищем для певної кількості вантажу. Ширина у 100 см дозволяє по-автомобільному розмістити всередині два крісла, для велосипедиста та пасажира. Оскільки технічно – це велосипед, для пересування ним громадськими дорогами не потрібне водійське посвідчення.

Він має вузькі та легкі колеса для дорожніх велосипедів, але шини можна замінити на більші для гравійних доріг. Клієнти зможуть налаштувати свій педальний автомобіль відповідно до свого стилю, обираючи колір кузову та додаткове оснащення. Список опцій включає оптику з сигналами повороту, дзеркала заднього виду, бічний захист від вітру на додачу до вітрового скла. Протиугінна система з пін-кодом, навігатор та спортивний тренувальний годинник включені у базову ціну веломобіля Kinner.

Фото: веломобіль Kinner Сar / Kinner

Усі складові частини можуть бути виготовлені зі скловолокна, вуглецевого волокна або зеленого композитного матеріалу на біологічній основі.

Електромотор для посилення м’язової сили велосипедиста також передбачається у списку опцій, але Луомаранта все ще визначається з моделлю та постачальником, тому характеристики не наводяться. Підвіски, судячи з відео (нижче), у веломобіля відсутні.

Велокар Kinner коштуватиме покупцям солідних 15 000 євро. Для порівняння: електромобіль Citroen Ami у Франції коштує 6990 євро.