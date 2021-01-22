Также стартап StoreDot обещает, что батареи переживут тысячу циклов заряда-разряда с потерей не более 20% начальной емкости.

В 2019 году компания StoreDot продемонстрировала зарядку аккумулятора электрического скутера с 15 до 100 процентов за пять минут, превзойдя “шестиминутные” батареи Toshiba. А на днях стартап сделал большой шаг к коммерциализации технологии, сообщает Carscoops.

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Ультрабыстрая зарядка стала возможной, благодаря пересмотренной структуре ячеек, в частности электродов. Кроме того, в составе аккумуляторов используются органические добавки к электродам и электролиту.

На заказ StoreDot китайская компания Eve Energy выпустила первую производственную партию таких быстрых ячеек XFC (extreme fast charging) для демонстрации производителям электрокаров и тестов. В StoreDot уверены в работоспособности и коммерческом потенциале своей технологии и готовы масштабировать ее в рамках существующих линий по производству массовых литий-ионных аккумуляторов.

Для ультрабыстрой зарядки, конечно, нужны зарядные станции с высокой мощностью. StoreDot планирует создать такие, совместно с нефтяным и энергетическим гигантом BP, который является партнером StoreDot. Среди инвесторов стартапа также Названы Daimler, Samsung Ventures и TDK.

Ключевым отличием новых ячеек от предыдущих является замена графитного анода полупроводниковым, изготовленным из наночастиц германия. В следующей версии, которую обещают представить до конца года, разработчики хотят заменить германий более дешевым кремнием.

Генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф считает, что массовый выпуск ячеек XFC может начаться уже в 2025 году. Drive также сообщает, что StoreDot финансирует крупный казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, в инвестиционном портфеле которого также есть калифорнийский производитель электрокаров Mullen и месторождения никеля и кобальта, необходимые для производства батарей.