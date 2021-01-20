Первое фабричное производство означает, что вскоре зарядка может быть такой же быстрой, как заправка бензиновых или дизельных автомобилей.

Новые литий-ионные аккумуляторы были разработаны израильской компанией StoreDot и изготовлены компанией Eve Energy в Китае на стандартных производственных линиях.

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Батареи, способные полностью зарядиться за пять минут, были изготовлены на заводе впервые, что означает значительный шаг на пути к тому, чтобы зарядка электромобилей стала такой же быстрой, как и заправка бензиновых или дизельных автомобилей.

StoreDot уже продемонстрировал свою "чрезвычайно быстрозарядную" батарею в телефонах, беспилотниках и скутерах, а 1000 аккумуляторов, которые она сейчас выпускает, должны продемонстрировать свою технологию производителям автомобилей и другим компаниям. Daimler, BP, Samsung и TDK инвестировали в StoreDot, который на сегодняшний день собрал 130 миллионов долларов и был назван пионером Bloomberg New Energy Finance в 2020 году.

Батареи можно полностью зарядить за пять минут, но для этого нужны гораздо более мощные зарядные устройства, чем сегодня. Используя доступную инфраструктуру зарядки, StoreDot стремится обеспечить 160 километров заряда к автомобильному аккумулятору за пять минут в 2025 году.

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"Барьер номер один для внедрения электромобилей - это уже не стоимость, это тревога за диапазон", – сказал Дорон Майерсдорф, генеральный директор StoreDot. "Вы либо боитесь, что застрянете на шоссе, либо вам придется просидеть в зарядной станции два часа. Но если опыт водителя точно похож на заправку [бензинового автомобиля], вся эта тревога исчезает ".

"Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора считалась невозможной", – сказал он. "Но мы не выпускаем лабораторный прототип, мы выпускаем инженерные образцы из линии массового производства. Это демонстрирует, что это возможно и готово к продаже”, – рассказывает генеральный директор StoreDot.