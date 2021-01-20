Перше фабричне виробництво означає, що незабаром зарядка може бути такою ж швидкою, як заправка бензинових або дизельних автомобілів

Нові літій-іонні акумулятори були розроблені ізраїльською компанією StoreDot і виготовлені компанією Eve Energy у Китаї на стандартних виробничих лініях.

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Батареї, здатні повністю зарядитися за п’ять хвилин, були виготовлені на заводі вперше, що означає значний крок на шляху до того, щоб зарядка електромобілв стала такою ж швидкою, як і заправка бензинових або дизельних автомобілів.

StoreDot вже продемонстрував свою "надзвичайно швидкозарядну" батарею в телефонах, безпілотниках і скутерах, а 1000 акумуляторів, які вона зараз випускає, мають продемонструвати свою технологію виробникам автомобілів та іншим компаніям. Daimler, BP, Samsung і TDK інвестували в StoreDot, який на сьогодні зібрав 130 мільйонів доларів і був названий піонером Bloomberg New Energy Finance у 2020 році.

Батареї можна повністю зарядити за п’ять хвилин, але для цього потрібні набагато потужніші зарядні пристрої, ніж сьогодні. Використовуючи доступну інфраструктуру зарядки, StoreDot прагне забезпечити 160 кілометрів заряду до автомобільного акумулятора за п’ять хвилин у 2025 році.

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"Бар'єр номер один для впровадження електромобілів - це вже не вартість, це тривога за діапазон", - сказав Дорон Майерсдорф, генеральний директор StoreDot. “Ви або боїтеся, що застрягнете на шосе, або вам доведеться просидіти в зарядній станції дві години. Але якщо досвід водія точно схожий на заправлення [бензинового автомобіля], вся ця тривога зникає ".

"П'ятихвилинна зарядка літій-іонного акумулятора вважалася неможливою", - сказав він. “Але ми не випускаємо лабораторний прототип, ми випускаємо інженерні зразки з лінії масового виробництва. Це демонструє, що це можливо і готове до продажу”, - розповідає генеральний директор StoreDot.