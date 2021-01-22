Також стартап StoreDot обіцяє, що батареї переживуть тисячу циклів заряду-розряду з втратою не більше 20% початкової ємності.

У 2019 році компанія StoreDot продемонструвала зарядку акумулятора електричного скутера з 15 до 100 відсотків за п'ять хвилин, перевершивши “шестихвилинні” батареї Toshiba. А днями стартап зробив великий крок до комерціалізації технології, повідомляє Carscoops.

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Ультрашвидка зарядка стала можливою, завдяки переглянутій структурі осередків, зокрема електродів. Крім того, у складі акумуляторів використовуються органічні добавки до електродів і електроліту.

На замовлення StoreDot китайська компанія Eve Energy випустила першу виробничу партію таких швидких осередків XFC (extreme fast charging) для демонстрації виробникам електрокарів і тестів. У StoreDot переконані у працездатності та комерційному потенціалі своєї технології і готові масштабувати її в рамках існуючих ліній з виробництва масових літій-іонних акумуляторів.

Для ультрашвидкої зарядки, звісно, потрібні зарядні станції з високою потужністю. StoreDot планує створити такі, спільно з нафтовим і енергетичним гігантом BP, який є партнером StoreDot. Серед інвесторів стартапу також названі Daimler, Samsung Ventures та TDK.

Ключовою відмінністю нових осередків від попередніх є заміна графітного анода напівпровідниковим, виготовленим з наночастинок германію. У наступній версії, яку обіцяють представити до кінця року, розробники хочуть замінити германій більш дешевшим кремнієм.

Генеральний директор StoreDot Дорон Майерсдорф вважає, що масовий випуск осередків XFC може початися вже в 2025 році. Drive також повідомляє, що StoreDot фінансує великий казахстанський бізнесмен Кенес Ракішев, в інвестиційному портфелі якого також є каліфорнійський виробник електрокарів Mullen та родовища нікелю і кобальту, необхідні для виробництва батарей.