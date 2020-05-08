Компания Lightning Systems предлагает два типа мобильной зарядки для электрокаров.

Владельцам электрокаров приходится постоянно контролировать запас энергии в аккумуляторах, чтобы не оказаться посреди дороги в неподвижной машине. А если такое случается, владельцы батарейных машин не могут просто достать канистру из багажника и пойти к ближайшей АЗС за топливом. Вот тут на помощь приходят мобильные зарядки от Lightning.

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Зарядное устройство Lightning Mobile разработано для установки в кузове электрического микроавтобуса Transit 350HD (на основе Ford Transit) и может обеспечить быструю зарядку до 80 кВт постоянного тока. Предполагается, что пользоваться Lightning Mobile будут владельцы коммерческих и государственных автопарков. Зарядное устройство может устанавливаться не только в кузов Transit, а и в любой другой машине с багажником соответствующего размера.

Система зарядки электромобилей Lightning Mobile может быть установлена на прицепе и имеет аккумуляторную батарею емкостью 192 кВт*ч с жидкостным охлаждением. Она позволяет заряжать легковые автомобили, грузовики и автобусы с пропускной способностью, аналогичной скоростным зарядкам 3-уровня.

В ближайшее время компания Lightning Systems надеется найти покупателей или арендаторов для своих мобильных зарядок, среди государственных учреждений и коммерческих организаций с собственными парками электрокаров.

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