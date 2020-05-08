Компанія Lightning Systems пропонує два типи мобільної зарядки для електрокарів.

Власникам електрокарів доводиться постійно контролювати запас енергії в акумуляторах, аби не опинитись посеред дороги у нерухомій машині. А якщо таке трапляється, власники батарейних машин не можуть просто дістати каністру з багажника та піти до найближчої АЗС за пальним. Ось тут на допомогу приходять мобільні зарядки від Lightning.

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Зарядний пристрій Lightning Mobile розроблений для встановлення в кузові електричного мікроавтобуса Transit 350HD (на основі Ford Transit) і може забезпечити швидку зарядку до 80 кВт постійного струму. Передбачається, що користуватись Lightning Mobile будуть власники комерційних та державних автопарків. Зарядний пристрій може встановлюватись не тільки у кузов Transit, а й у будб-яку іншу машину з багажником відповідного розміру.

Система зарядки електромобілів Lightning Mobile може бути встановлена ​​на причепі та має акумуляторну батарею ємністю 192 кВт*год з рідинним охолодженням. Вона дозволяє заряджати легкові електромобілі, вантажівки та автобуси з пропускною здатністю, аналогічною швидкісним зарядкам 3-рівня.

Найближчим часом компанія Lightning Systems сподівається знайти покупців чи орендарів для своїх мобільних зарядок, серед державних установ та комерційних організацій з власними парками електрокарів.

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