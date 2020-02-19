Это делает полезную вещь еще более практичной.

Багажники, для размещения на крыше автомобиля, добавляют практичности даже суперкарам. А новая модель от Yakima обеспечивает не только дополнительное место для поклажи, но и дополнительную энергию для самых разнообразных нужд.

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Модель под названием Yakima CBX Solar является флагманом новой линейки багажников. Она была создана в сотрудничестве со специалистами по солнечной энергии из компании Sunflare. Легкая, тонкая, гибкая и защищенная от непогоды солнечная батарея Sunflare (медный калий, селенид калия) прекрасно вписалась в конструкцию багажника.

Интегрированная солнечная панель обеспечивает автомобиль дополнительным питанием с напряжением в 5 Вольт (максимум 3 ампера), которая выводится на два кабеля USB-порта. Устройство позволяет заряжать смартфоны или другие гаджеты, питать походную электроплитку или дополнительное освещение, без необходимости запуска двигателя или использования энергии аккумулятора автомобиля.



Фото: багажник с солнечными панелями Yakima CBX Solar / Yakima

Линейка боксов Yakima CBX включает модели разного размера, а в комплект также входит набор креплений и фиксаторов. Новинка уже успела получить награду “Продукт года” на специализированной выставке Outdoor + Snow Show. Судьи также отметили эффектный дизайн багажников.

Боксы Yakima CBX поступят в продажу в августе этого года, стоимость базовой модели составит $849, больший багажник обойдется на 100 долларов дороже, а модель Solar с солнечными панелями оценена в $1299.

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