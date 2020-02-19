Це робить корисну річ ще більш практичною.

Багажники, для розміщення на даху автомобіля, додають практичності навіть суперкарам. А нова модель від Yakima забезпечує не лише додаткове місце для поклажі, а й додаткову енергію для найрізноманітніших потреб.

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Модель під назвою Yakima CBX Solar є флагманом нової лінійки багажників. Вона була створена у співпраці зі спеціалістами з сонячної енергії з компанії Sunflare. Легка, тонка, гнучка і захищена від непогоди сонячна батарея Sunflare (мідний калій, селенід калію) чудово вписалась в конструкцію багажника.

Інтегрована сонячна панель забезпечує автомобіль додатковим живленням з напругою у 5 Вольт (максимум 3 ампери), котра виводиться на два кабелі USB-порти. Пристрій дозволяє заряджати смартфони чи інші гаджети, живити похідну електроплитку чи додаткове освітлення, без необхідності запуску двигуна чи використання енергії акумулятора автомобіля.



Фото: багажник з сонячними панелями Yakima CBX Solar / Yakima

Лінійка боксів Yakima CBX включає моделі різного розміру, а в комплект також входить набір кріплень та фіксаторів. Новинка вже встигла отримати нагороду “Продукт року” на спеціалізованій виставці Outdoor + Snow Show. Судді також відмітили ефектний дизайн багажників.

Бокси Yakima CBX надійдуть у продаж в серпні цього року, вартість базової моделі становитиме $849, більший багажник обійдеться на 100 доларів дорожче, а модель Solar з сонячними панелями оцінена у $1299.

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