Новинка надійде у продаж вже сьогодні, 12 лютого.

На економічному форумі Україна-Європа у польському місті Жешув компанія ELEEK з Тернополя презентувала нову модель електричного велосипеда, названого NEO. Це простий міський байк для прогулянок містом та парками, для персонального користування, прокату чи кур'єрської служби.

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ELEEK NEO – вже шоста модель українського бренду. При його розробці одразу була передбачена можливість посилення характеристик. Базові ж показники NEO – 50 кілометрів на одному заряді акумулятора, три години для повної зарядки та максимальна швидкість у 35 км/год.

Фото: ELEEK NEO / @eleekbikes

Двоколісник має максимальне навантаження до 150 кілограмів, а сам важить 26 кіло (з одним акумулятором). Продажі новинки стартують вже сьогодні, вартість базової моделі становить 23 000 гривень.

Фото: електробайк ELEEK Atom з максимальною швидкістю у 100 км/год / ELEEK

Флагманом лінійки електричних велосипедів ELEEK вважається модель Atom. Такий ровер в топовій комплектації здатен розвивати максимальну швидкість у 100(!) кілометрів на годину, а базова версія має обмеження на позначці 80 км/год. Запас ходу на повному заряді – до 300(!) км, середній пробіг – близько 150 км. Крім того, виробник заявляє про 5-річний ресурс акумулятора, за умови правильної експлуатації. Коштує ELEEK Atom від 84 200 грн.

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