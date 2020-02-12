Новинка поступит в продажу уже сегодня, 12 февраля.

На экономическом форуме Украина-Европа в польском городе Жешув компания ELEEK из Тернополя представила новую модель электрического велосипеда, названного NEO. Это простой городской байк для прогулок по городу и паркам, для персонального пользования, проката или курьерской службы.

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ELEEK NEO – уже шестая модель украинского бренда. При его разработке сразу была предусмотрена возможность усиления характеристик. Базовые же показатели NEO – 50 километров на одном заряде аккумулятора, 3 часа для полной зарядки и максимальная скорость в 35 км/ч.

Фото: ELEEK NEO / @eleekbikes

Двухколесник имеет максимальную нагрузку до 150 килограмм, а сам весит 26 кило (с одним аккумулятором). Продажи новинки стартуют уже сегодня, стоимость базовой модели составляет 23 000 гривен.

Фото: электробайк ELEEK Atom с максимальной скоростью в 100 км/ч / ELEEK

Флагманом линейки электрических велосипедов ELEEK считается модель Atom. Такой велосипед в топовой комплектации способен развивать максимальную скорость в 100 (!) километров в час, а базовая версия имеет ограничения на отметке 80 км/ч. Запас хода на полном заряде – до 300(!) км, средний пробег – около 150 км. Кроме того, производитель заявляет о 5-летнем ресурсе аккумулятора, при условии правильной эксплуатации. Стоит ELEEK Atom от 84200 грн.

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