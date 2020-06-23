Хотя новый Land Rover Defender выглядит, как стильный городской кроссовер, он остается тем, чем был и раньше: надежным спутником и оплотом для любителей странствий.

Палатка создан совместно Land Rover и Autohome и предназначена специально для Defender 110. Впрочем, ее можно пристроить на крышу и другого автомобиля, хотя гармоничный внешний вид и простота монтажа не гарантированы.

Смотрите также: В этом доме на колесах есть даже "гараж" с автомобилем и лифт

Легкая оболочка из стеклопластика обеспечивает спальными местами двух взрослых людей, защищая их от ветра, дождя, солнца и животных. Это объясняет, почему на фирменных фото ребенку приходится быть где-то в другом месте, когда взрослые в палатке.

Те, кто спит сверху, найдут полноразмерный хлопчатобумажный матрас и подушки. Также в палатке есть внутренний светодиодный свет и сетка для хранения вещей. Вы можете заходить и выходить из палатки с любой стороны транспортного средства – комплект включает алюминиевую лестницу, которая помещается в сложенной палатке.

Для установки палатки на крыше Defender 110, нужно приобрести фирменные рельсы и крепления Land Rover. Комплект стоит 3082 евро. Для Defender 90 производитель пока не предлагает такой аксессуар.

Смотрите также: Блондинка в лимузине Maybach Pullman показывает, что к чему: видео