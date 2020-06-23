Хоча новий Land Rover Defender виглядає, як стильний міський кросовер, він залишається тим, чим був і раніше: надійним супутником та оплотом для любителей мандрів.

Намет створений спільно Land Rover та Autohome і призначений спеціально для Defender 110. Втім, його можна прилаштувати на дах і іншого авто, хоча гармонічний зовнішній вигляд та простота монтажу не гарантовані.

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Легка оболонка зі склопластику забезпечує спальними місцями двох дорослих людей, захищаючи їх від вітру, дощу, сонця та тварин. Це пояснює, чому на фірмових фото дитині доводиться бути де інде, коли дорослі в наметі.

Ті, хто спить зверху, знайдуть повнорозмірний бавовняний матрац і подушки. Також в наметі є внутрішнє світлодіодне світло і сітка для зберігання речей. Ви можете заходити та виходити з намету з будь-якого боку транспортного засобу – комплект включає алюмінієву драбину, що вміщується у складений намет.



Для встановлення намету на даху Defender 110, потрібно придбати фірмові рейки та кріплення Land Rover. Комплект коштує 3082 євро. Для Defender 90 виробник наразі не пропонує такий аксесуар.

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