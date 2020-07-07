Американский автопроизводитель готовит премьеру новинки с историческим именем и анонсировал как минимум три разных типа кузова для "Бронко".

Марка Dodge вывела пикапы Ram в самостоятельную линейку, Smart уже давно живет отдельно от Mercedes, от Volvo отделился Polestar, а от Ford скоро отделится бренд Bronco. Премьера линейки новинок пройдет уже через неделю.

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В очередном тизерном видео от Ford можно увидеть три ипостаси нового Bronco: 2-дверный, 4-дверный и “Спорт”. Всем им обещан дикий дух и абсолютные внедорожные возможности. Впрочем, Bronco Sport, судя по названию, больше тяготеет к асфальту.

По неофициальной информации, внедорожник шестого поколения получит 2,3-литровый турбомотор EcoBoost мощностью 270 лошадиных сил и 2,7-литровый V6 на 325 сил. Оба агрегата будут сочетаться с семидиапазонной механикой или 10-скоростным автоматом. Bronco Sport, скорее всего, выделили полуторалитровый трехцилиндровый турбомотор и/или двухлитровый турбоагрегат. Все детали Ford раскроет уже на следующей неделе – 13 июля.

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