Американський автовиробник готує прем'єру новинки з історичним іменем і анонсував як мінімум три різних типи кузову для "Бронко".

Марка Dodge вивела пікапи Ram в самостійну лінійку, Smart вже давно живе окремо від Mercedes, від Volvo відділився Polestar, а від Ford скоро відбрунькується бренд Bronco. Прем’єра лінійки новинок відбудеться вже за тиждень.

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У черговому тізерному відео від Ford можна побачити три іпостасі нового Bronco: 2-дверний, 4-дверний та “Спорт”. Усім їм обіцяний дикий дух і абсолютні позашляхові можливості. Втім, Bronco Sport, судячи з назви, більше тяжіє до асфальту.

За неофіційною інформацією, позашляховик шостого покоління отримає 2,3-літровий турбомотор EcoBoost потужністю 270 кінських сил та 2,7-літровий V6 на 325 сил. Обидва агрегати будуть поєднуватися з семидіапазонною механікою або 10-швидкісним автоматом. Bronco Sport, швидше за все, виділили півторалітровий трициліндровий турбомотор та/або дволітровий турбоагрегат. Усі деталі Ford розкриє вже наступного тижня – 13 липня.

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