Реинкарнации этой модели американцы ждали с 1996 года.

Ford обещает представить долгожданный внедорожник Bronco нового поколения уже в этом месяце. Фактически, автомобиль уже полностью готов, осталось дождаться премьеры, но некоторым уже невмоготу ждать.

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На этих шпионских снимках внедорожник имеет два исполнения – с четырехдверным кузовом и стайлингом Sport, а также короткобазную трехдверную версию. Кроме того, фотография, сделанная на заводе, демонстрирует внедорожник в четырехдверном исполнении и с мягкой складной крышей.

Фото: шпионские фото Ford Bronco / Autoblog

Как и обещал производитель, Ford Bronco будет иметь широкие возможности для трансформации под нужды пользователя. На шпионских изображениях также можно увидеть панельную структуру крыши – подобно Jeep Wrangler Rubicon, отдельные панели кузова внедорожника можно будет демонтировать.

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