Реінкарнації цієї моделі американці чекали з 1996 року.

Ford обіцяє представити довгоочікуваний позашляховик Bronco нового покоління вже цього місяця. Фактично, автомобіля вже повністю готовий, залишилось діждатись прем’єри, та декому вже несила чекати.

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На цих шпигунських знімках вседорожник має два виконання – з чотиридверним кузовом та стайлінгом Sport, а також короткобазну тридверну версію. Крім того, фотографія, зроблена на заводі, демонструє позашляховик у чотиридверному виконанні і з м’яким складаним дахом.

Фото: шпигунські фото Ford Bronco / Autoblog

Як і обіцяв виробник, Ford Bronco матиме широкі можливості для трансформації під потреби користувача. На шпигунських зображеннях також можна побачити панельну структуру даху – подібно до Jeep Wrangler Rubicon, окремі панелі кузову позашляховика можна буде демонтувати.

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