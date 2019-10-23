Электрический Ford стоит почти столько же, как и Nissan Leaf, однако менее популярен на нашем рынке.

Как и бестселлер среди электрических автомобилей Nissan Leaf, в Украину электрические Ford Focus Eleсtric попадают в основном из США. Эти автомобили имеют схожие ценники и технические характеристики, а в чем-то "американец" даже превосходит "японца".

Возможно, одна из главных особенностей Ford Focus Electric, из-за которой он не стал популярным – почти полное отсутствие багажника. Ведь в этом авто две тяговые батареи, и одна из них как раз занимает пространство багажного отсека. На полном заряде летом машина проезжает около 200 км, и этот показатель ближе к Nissan Leaf 2018 года, чем к Leaf предыдущей генерации.

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Еще одна особенность Ford Focus Electric – он имеет разъем для быстрой зарядки CCS, а в Украине более распространены Chademo. Поэтому путешествовать на большие расстояния в нем проблематично. "Медленная" же зарядка заливает "полный бак" аж за 15 часов.

Впрочем, у Ford Focus Electric много преимуществ над Nissan Leaf. Это эргономика салона, как у обычного "Фокуса", четкость управления, комфорт и лучшая динамика разгона. Кроме того, штатная аудиосистема обеспечивает очень качественный звук. Поэтому своих поклонников Ford Focus Electric найдет. Особенно среди бывших владельцев "Фордов".

Смотрите видеообзор Ford Focus Electric:

Напомним, что Mazda представила свой первый электрокар.