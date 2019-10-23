Електричний Ford коштує майже стільки ж, як і Nissan Leaf, однак менш популярний на нашому ринку.

Як і бестселер серед електричних автомобілів Nissan Leaf, в Україну електричні Ford Focus Eleсtric потрапляють в основному зі США. Ці автомобілі мають схожі цінники та технічні характеристики, а в дечому "американець" навіть перевершує "японця".

Можливо, одна з головних особливостей Ford Focus Electric, через яку він не став популярним – майже повна відсутність багажника. Адже в цьому авто дві тягові батареї, і одна з них якраз займає простір багажного відсіку. На повному заряді влітку машина проїжджає близько 200 км, і цей показник ближчий до Nissan Leaf 2018 року, аніж до "Ліфа" попередньої генерації.

Читайте також: Nissan випустив електричний кросовер, який має повторити успіх Leaf.

Ще одна особливість Ford Focus Electric – він має роз'єм для швидкої зарядки CCS, а в Україні більш поширені Chademo. Тому подоружавти на великі відстані в ньому проблематично. "Повільна" ж зарядка заливає "повний бак" аж за 15 годин.

Втім, у Ford Focus Electric багато переваг над Nissan Leaf. Це ергономіка салону, як у звичайного "Фокуса", чіткість керування, комфорт та краща динаміка розгону. Окрім того, штатна аудіосистема забезпечує дуже якісний звук. Тому своїх прихильників Ford Focus Electric знайде. Особливо серед колишніх власників "Фордів".

Дивіться відеоогляд Ford Focus Electric:

Нагадаємо, що Mazda представила свій перший електрокар.