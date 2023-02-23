Исследование Ford показывает, что подогрев внутренних панелей может сэкономить запас хода электромобилей.

Температура – один из самых больших врагов запаса хода электромобиля. Часть энергии необходима для поддержания батареи в диапазоне рабочих температур, но часть – для создания комфортного микроклимата людей. Эта энергия забирается от той, которую можно использовать для путешествий. Стремясь найти более эффективные способы управления температурой в салоне (в том числе теплом), Ford провел эксперимент, чтобы увидеть, что работает лучше: традиционная система климата или внутренние панели с подогревом.

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Тестирование было сосредоточено на транспортном средстве доставки с использованием микроавтобусов E-Transit. Причина в том, что удерживать тепло в кабине может быть сложно из-за частого открывания дверей. И Ford сравнил простые фургоны с системой отопления, с моделями, содержащими грелки на панелях салона.

Нагреватели были встроены в сиденья, подголовники, подлокотники, дверные панели, солнцезащитные козырьки, нижний кожух рулевой колонки и даже коврики. В результате оказалось, что панели с подогревом потребляли на 13% меньше энергии для поддержания комфорта в салоне. Ford говорит, что они могут увеличить запас хода на 5%.

Причина этого в том, что всякий раз, когда открывается дверь этих фургонов, значительная часть нагретого теплого воздуха немедленно теряется. Итак, когда ваш обогреватель нагревает только воздух, вы будто возвращаетесь к началу. Но благодаря нагреву разных поверхностей в кабине они в большинстве своем будут оставаться теплыми, даже если дверь откроется, поэтому теряется меньше энергии.

Испытание Форда является еще одним доказательством того, что большее количество поверхностей с контролируемой температурой может обеспечить повышение эффективности. Еще в январе поставщик автомобильных запчастей ZF представил свой дизайн ремней безопасности с подогревом, который, по его мнению, может помочь снизить потребление энергии климат-контролем.

Безусловно, панели с подогревом салона сегодня вполне возможны для автомобилей. Производители автомобилей класса люкс, такие как BMW и Mercedes, уже много лет предлагают подлокотники с подогревом в дополнение к сиденьям и рулю. Конечно, они немного дороже, поэтому пока предлагаются только в автомобилях класса люкс. Но поскольку электромобили еще не очень дешевы, такая опция может быть популярна.

Стоит отметить, что это тестирование проводилось на транспортных средствах с идеей, что они будут часто открывать двери и терять тепло. Удобства от этих функций в легковых автомобилях, которые не постоянно теряют тепло через дверь, могут быть меньше. Но мы все еще находимся на том этапе, когда каждый километр в электромобиле на вес золота.