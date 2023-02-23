Дослідження Ford показує, що підігрів внутрішніх панелей може заощадити запас ходу електромобілів.

Температура – один з найбільших ворогів запасу ходу електромобіля. Частина енергії потрібна для підтримки батареї в діапазоні робочих температур, але частина – для створення комфортного мікроклімату людей. Ця енергія забирається від тієї, яку можна використати для подорожей. Прагнучи знайти більш ефективні способи керування температурою в салоні (зокрема, теплом), Ford провів експеримент, щоб побачити, що працює краще: традиційна система клімату чи внутрішні панелі з підігрівом.

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Тестування було зосереджено на транспортних засобах доставки з використанням мікроавтобусів E-Transit. Причина в тому, що утримувати тепло в кабіні може бути складно через часте відкривання дверей. І Ford порівняв звичайні фургони з системою опалення, з моделями, які містять грілки на панелях салону.

Нагрівачі були вбудовані в сидіння, підголівники, підлокітники, дверні панелі, сонцезахисні козирки, нижній кожух рульової колонки та навіть килимки. В результаті виявилось, що панелі з підігрівом споживали на 13% менше енергії для підтримки комфорту в салоні. Ford каже, що заощадження можуть збільшити запас ходу на 5%.

Причина цього в тому, що щоразу, коли відкриваються двері цих фургонів, значна частина нагрітого теплого повітря негайно втрачається. Тож коли ваш обігрівач нагріває лише повітря, ви ніби повертаєтеся до початку. Але завдяки нагріванню різних поверхонь у кабіні вони здебільшого залишатимуться теплими, навіть якщо двері відчиняться, тому втрачається менше енергії.

Випробування Форда є ще одним доказом того, що наявність більшої кількості поверхонь з контрольованою температурою може забезпечити підвищення ефективності. Ще в січні постачальник автомобільних запчастин ZF представив свій дизайн ременів безпеки з підігрівом, який, на його думку, може допомогти знизити споживання енергії клімат-контролем.

Безумовно, панелі з підігрівом салону сьогодні цілком можливі для автомобілів. Виробники автомобілів класу люкс, такі як BMW і Mercedes, уже багато років пропонують підлокітники з підігрівом на додаток до сидінь і кермових коліс. Звичайно, вони трохи дорожчі, тому поки що пропонуються лише в автомобілях класу люкс. Але оскільки електромобілі ще не дуже дешеві, така опція може бути популярною.

Варто також зазначити, що це тестування проводилося на транспортних засобах з ідеєю, що вони будуть часто відкривати двері та втрачати тепло. Вигоди від цих функцій у легкових автомобілях, які не постійно втрачають тепло через двері, можуть бути меншими. Але ми все ще перебуваємо на тому етапі, коли кожен кілометр в електромобілі “на вагу золота”.