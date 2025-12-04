Ford Mustang Mach-E 2026 получил новую полезную функцию: фото

Как пишет InsideEVs, бдительные пользователи обратили внимание на неизвестные ранее элементы на официальных изображениях пакета California Special. Оказалось, что все Mustang Mach-E 2026 года теперь имеют физические поручни на задних дверях - раньше они были только спереди.

Это подтвердили и в компании, отметив, что изменение стало результатом многочисленных запросов от владельцев, которые просили обеспечить возможность открытия задних дверей не только кнопкой электрозащелки, но и обычной ручкой. Сам механизм открывания не изменился - кнопка все еще работает, но теперь дверь можно открыть и через физическую ручку.

В то же время эта модификация не решает старую проблему Mach-E - открытие двери снаружи при разряженном 12-вольтовом аккумуляторе. Изнутри двери можно открыть без питания, но чтобы попасть в салон извне, владельцу придется выполнить знакомую, не слишком приятную процедуру: открыть доступ к переднему бамперу, достать аварийный трос капота и подать питание напрямую на низковольтную батарею.

Вместе с новой безделушкой Ford представил и пакет California Special, который доступен для версии GT. Комплектация имеет двухмоторную силовую установку мощностью 480 л.с., а запас хода составляет около 450 км. Специальная версия добавляет большой акцент на дизайн - уникальные 20-дюймовые колеса карбонизированного цвета с объемными эмблемами, подсвеченный логотип синего коня на решетке радиатора и эксклюзивный графический рисунок на капоте.

В салоне появились спортивные сиденья Performance и сине-серебряные декоративные элементы. Есть и сокращения. Передний багажник теперь стал опцией, как и фирменная графика и задний спойлер раллийной модификации. С другой стороны, модель стала немного доступнее: базовая версия теперь стоит от 37 795 долларов - на 200 долларов меньше, чем в прошлом году.

GT подешевел на 1100 долларов, до 53 395 долларов, а пакет California Special оценивается в 2495 долларов. Прием заказов на Mustang Mach-E 2026 года уже начат, а первые автомобили появятся в дилерских центрах в первом квартале следующего года.