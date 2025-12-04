Ford Mustang Mach-E 2026 отримав нову корисну функцію: фото

Як пише InsideEVs, пильні користувачі звернули увагу на невідомі раніше елементи на офіційних зображеннях пакета California Special. Виявилося, що всі Mustang Mach-E 2026 року тепер мають фізичні поручні на задніх дверях — раніше вони були лише спереду.

Це підтвердили й у компанії, зазначивши, що зміна стала результатом численних запитів від власників, які просили забезпечити можливість відкриття задніх дверей не лише кнопкою електрозасувки, а й звичайною ручкою. Сам механізм відкривання не змінився — кнопка все ще працює, але тепер двері можна відчинити й через фізичну ручку.

Водночас ця модифікація не вирішує старої проблеми Mach-E — відчинення дверей іззовні при розрядженому 12-вольтовому акумуляторі. Зсередини двері можна відкрити без живлення, але щоб потрапити в салон ззовні, власнику доведеться виконати знайому, не надто приємну процедуру: відкрити доступ до переднього бампера, дістати аварійний трос капота та подати живлення напряму на низьковольтну батарею.

Разом із новою дрібничкою Ford представив і пакет California Special, який доступний для версії GT. Комплектація має двомоторну силову установку потужністю 480 к.с., а запас ходу становить близько 450 км. Спеціальна версія додає великий акцент на дизайн — унікальні 20-дюймові колеса карбонізованого кольору з об’ємними емблемами, підсвічений логотип синього коня на решітці радіатора та ексклюзивний графічний малюнок на капоті.

У салоні з’явилися спортивні сидіння Performance та синьо-срібні декоративні елементи. Є й скорочення. Передній багажник тепер став опцією, як і фірмова графіка та задній спойлер ралійної модифікації. З іншого боку, модель стала трохи доступнішою: базова версія тепер коштує від 37 795 доларів — на 200 доларів менше, ніж торік.

GT подешевшав на 1100 доларів, до 53 395 доларів, а пакет California Special оцінюється у 2495 доларів. Прийом замовлень на Mustang Mach-E 2026 року вже розпочато, а перші автомобілі з’являться в дилерських центрах у першому кварталі наступного року.