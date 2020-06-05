Не называя конкретную дату, производитель пообещал раскрыть долгожданную новинку в следующем месяце.

Первый официальный анонс возрожденного Ford Bronco прозвучал еще в начале 2017 года, а этой весной внедорожник должен был отпраздновать дебют. В планы вмешался коронавирус и премьеру отложили на неопределенный срок. Теперь же производитель обновил информацию о премьере на своем сайте.

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На странице сайта Ford, посвященной долгожданной модели, указано, что мировая премьера состоится в июле 2020 года. Точная дата не указана.

Из-за COVID-19 задержался не только дебют, но и производство нового Bronco. Однако, в середине мая Ford подтвердил, что начало поставок машин американским дилерам и ранее планировалось на 2021 год. Впрочем, задержка позволяет производителю провести дополнительные исследования товарных образцов и заранее выявить возможные ошибки, чтобы избежать ситуации, которая случилась с Volkswagen ID3, у которого были обнаружены системные недостатки уже после объявления о старте поставок.

Фото: классический Ford Bronco и гоночный прототип / Ford

По мере приближения дебюта внедорожника, множатся самые разнообразные слухи о нем. В частности, новинке пророчат 7-скоростную механическую коробку передач и появление версии Bronco Raptor с 450-сильным V6. Достоверная информация откроется уже совсем скоро.

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