Не називаючи конкретну дату, виробник пообіцяв розкрити довгоочікувану новинку наступного місяця.

Перший офіційний анонс відродженого Ford Bronco прозвучав ще на початку 2017 року, а цієї весни позашляховик повинен був відсвяткувати дебют. У плани втрутився коронавірус і прем’єру відклали на невизначений термін. Тепер же виробник оновив інформацію про прем’єру на своєму сайті.

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На сторінці сайту Ford, присвяченій довгоочікуваній моделі, зазначено, що світова прем'єра відбудеться в липні 2020 року. Точна дата не вказана.

Через COVID-19 затримався не тільки дебют, але і виробництво нового Bronco. Проте, в середині травня Ford підтвердив, що початок поставок машин американським дилерам і раніше планувався на 2021 рік. Втім, затримка дозволяє виробнику провести додаткові дослідження товарних зразків та завчасно виявити можливі помилки, аби уникнути ситуації, що трапилась із Volkswagen ID3, у якого були виявлені системні недоліки вже після оголошення про старт поставок.



Фото: класичний Ford Bronco та гоночний прототип / Ford

Із наближенням дебюту позашляховика, множаться найрізноманітніші чутки про нього. Зокрема, новинці пророкують 7-швидкісну механічну коробку передач та появу версії Bronco Raptor з 450-сильним V6. Достовірна інформація розкриється вже зовсім скоро.

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