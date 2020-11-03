Система появится на двух электрокарах в следующем году. Первыми носителями технологии станут электрический пикап F-150 и батарейный Mustang Mach-E.

Пятый уровень автономности предполагает полный контроль компьютера над автомобилем, водителю не нужно держать руки на руле и следить за дорогой. Tesla сейчас проводит испытания бета-версии своей системы на автомобилях избранных пользователей, а Ford продолжает разработку собственной. Сейчас "голубой овал" раскрыл стоимость такой системы для покупателей.

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Новую опцию получит не одна, а сразу две модели Ford: сначала Mustang Mach-E, который выйдет в начале 2021 года, а в третьем квартале следующего года система будет доступна для бестселлера марки в США – пикапа F-150 в электрическом исполнении. Доплата за эту опцию составит от 1595 долларов. Однако в случае установки на доступные комплектации машин, стоимость может расти. Так, для кроссовера Mach-E в начальном исполнении Select система будет доступна только вместе с установкой пакета Comfort and Technology за 3200 долларов.

Система под названием Active Drive Assist (ADA) станет частью пакета Co-Pilot 360 Active 2.0. В ее основе лежит уже доступный сегодня интеллектуальный круиз-контроль, который получит новые функции и апгрейд до 4-го уровня самостоятельности. Однако водителю все же придется постоянно следить за дорогой – за его взглядом и положением головы будет следить инфракрасная камера, которая сможет распознавать как солнечные очки, так и защитную маску.

Автопилот Ford сможет работать только на дорогах, нанесенных на карту в навигаторе. Сейчас картография насчитывает более 160 тысяч километров дорог в США и Канаде.