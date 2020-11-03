Система з'явиться на двох електрокарах вже наступного року. Першими носіями технології стануть електричний пікап F-150 та батарейний Mustang Mach-E.

П’ятий рівень автономності передбачає повний контроль комп’ютера над автомобілем, водієві не потрібно тримати руки на кермі та слідкувати за дорогою. Tesla зараз проводить випробування бета-версії своєї системи на автомобілях обраних користувачів, а Ford продовжує розробку власної. Зараз “блакитний овал” розкрив вартість такої системи для покупців.

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Нову опцію отримає не одна, а одразу дві моделі Ford: спочатку Mustang Mach-E, який вийде на початку 2021 року, а в третьому кварталі наступного року система буде доступна для бестселера марки в США – пікапа F-150 у електричному виконанні. Доплата за цю опцію становитиме від 1595 доларів. Однак у разі встановлення на найдоступніші комплектації машин, вартість можу зростати. Так, для кросовера Mach-E у початковому виконанні Select система буде доступна тільки разом з установкою пакета Comfort and Technology за 3200 доларів.

Система під назвою Active Drive Assist (ADA) стане частиною пакету Co-Pilot 360 Active 2.0. В її основі лежить вже доступний сьогодні інтелектуальний круїз-контроль, який отримає нові функції та апгрейд до 4-го рівня самостійності. Однак водієві все ж доведеться постійно стежити за дорогою – за його поглядом і положенням голови слідкуватиме інфрачервона камера, яка зможе розпізнавати як сонячні окуляри, так і захисну маску.

Автопілот Ford зможе працювати лише на дорогах, нанесених на карту в навігаторі. Наразі картографія налічує більше 160 тисяч кілометрів доріг у США і Канаді.