Самый популярный пикап в США не будут обновлять до 2028 года

Как сообщает Carscoops, Ford представил обновленный F-150 осенью 2023 года, однако продажи модели все равно упали почти на 5%. Несмотря на это, компания Ford решила отложить дебют его преемника. Модель носит кодовое название P736 и ее появление изначально было запланировано на 2027 год.

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Однако, теперь стало известно, что ее появление перенесено на середину 2028 года, поскольку автопроизводитель сообщил поставщикам, что производство текущего F-150 продлено еще на год. Причина такого решения не остается неизвестной.

Пикап F-150 является одной из важнейших моделей Ford, который генерирует немалые прибыли, поэтому задержка дебюта новой генерации может дать Chevrolet, GMC, Ram и Toyota возможность увеличить свою долю рынка. Кроме того, Ford также отменил или прекратил выпуск ряда других будущих моделей.

В частности, в 2025 году компания должна была запустить трехрядные электрические кроссоверы, но их дебют сначала перенесли на 2027 год, а впоследствии руководство вообще отказались от их производства. К тому же Ford отложил запуск преемника F-150 Lightning, известного как Project T3, запланированного на вторую половину 2027 года.

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Автопроизводитель заявил, что это позволит “использовать более дешевую технологию аккумуляторов и воспользоваться преимуществами других экономических прорывов, пока рынок продолжает развиваться”. В 2027 году также будет представлен электрический грузовик среднего размера на новой платформе. Предварительно названная Ranger EV, модель, как отмечает Ford, “создана для клиентов, которые хотят больше за свои деньги - больше запаса хода, больше полезности, больше удобства”.