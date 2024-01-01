Найпопулярніший пікап у США не оновлюватимуть до 2028 року

Як повідомляє Carscoops, Ford презентував оновлений F-150 восени 2023 року, однак продажі моделі все одно впали майже на 5%. Попри це, компанія Ford вирішила відкласти дебют його наступника. Модель має кодову назву P736 і її поява спершу була запланована на 2027 рік.

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Однак, тепер стало відомо, що її появу перенесено на середину 2028 року, оскільки автовиробник повідомив постачальникам, що виробництво поточного F-150 продовжене ще на рік. Причина такого рішення не залишається невідомою.

Пікап F-150 є однією із найважливіших моделей Ford, який генерує чималі прибутки, тому затримка дебюту нової генерації може дати Chevrolet, GMC, Ram та Toyota можливість збільшити свою частку ринку. Крім того, Ford також скасував або припинив випуск ряду інших майбутніх моделей.

Зокрема, у 2025 році компанія мала запустити трирядні електричні кросовери, але їх дебют спершу перенесли на 2027 рік, а згодом керівництво взагалі відмовилися від їх виробництва. До того ж Ford відклав запуск наступника F-150 Lightning, відомого як Project T3, запланованого на другу половину 2027 року.

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Автовиробник заявив, що це дозволить “використовувати дешевшу технологію акумуляторів і скористатися перевагами інших економічних проривів, поки ринок продовжує розвиватися”. У 2027 році також буде представлено електричну вантажівку середнього розміру на новій платформі. Попередньо названа Ranger EV, модель, як зазначає Ford, “створена для клієнтів, які хочуть більше за свої гроші — більше запасу ходу, більше корисності, більше зручності”.