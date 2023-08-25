К концу календарного лета компания Ford показал новичка следующего сезона отдыха: дебютный автокемпер 2024 Ford Transit Custom Nugget – прямой конкурент VW California.

Американский и немецкий производители практически один в один повторились в габаритных размерах кемпера, схожими конструкциями спального места на крыше. Их премьера состоится на Caravan Salon в немецком городе Дюссельдорф, который стартует 25 августа и пройдет до 3 сентября.

Volkswagen Multivan T7 2024 модельного года на базе California имеет такой же размер. Поклонники караванинга станут свидетелями необычной конкурентной борьбы двух мировых автолидеров за клиента.

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Ford надеется перетянуть на себя сторонников за счет нового поколения Transit/Tourneo Custoоm с современной платформой и независимой задней подвеской, на котором построен новый кемпер Nugget. Много приятного можно ожидать от универсальной планировки салона со всевозможными зонами. Он здесь рассчитан на четыре человека.

Потенциальным клиентам обещана улучшенная динамика вождения и линейка силовых агрегатов, среди которых будет гибридный подключаемый к электросети вариант. Эта версия PHEV с 2,5-литровым бензиновым двигателем и одним электродвигателем производит 229 л.с. (171 кВт/232 л.с.). Аккумулятор емкостью 11,8 кВт-ч обеспечит 50 км хода с нулевым уровнем выбросов в обычном Transit/Tourneo Custom.

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Nugget с двигателем ICE имеет 2,0-литровый дизель EcoBlue мощностью 168 л.с. (125 кВт/170 л.с.) и 8-ступенчатую АКП. Также обещаны полноприводные варианты кемперов для тех, кто часто путешествует вне проторенных путей. А вот о полностью электрическом Nugget Ford e-Transit Custom производитель дипломатически умолчал.

Что касается обустройства салона, то интерьер ориентирован на жилое пространство с "многозональной" планировкой отдельных мест для приготовления пищи, проживания и сна.

Наклонная крыша с электронным управлением, где находится верхняя кровать, трансформируется лучше за счет новой самосложной ткани. Он поставляется с дополнительными солнечными панелями для зарядки батареи. Передние сиденья с подогревом могут поворачиваться на 180 градусов, создавая гостиную, обеденную или рабочую зону в сочетании с раскладным столиком и задним диваном-скамейкой.

Мини-кухня находится в задней части фургона и имеет L-образное расположение. Рядом с кухней есть душ с горячей/холодной водой, который можно объединить дверью багажника с дополнительной палаткой.

Ford Transit Custom Nugget уже доступен для заказа у дилеров Ford. Цены в Германии будут стартовать от 76 500 евро. Поставки начнутся в комплектации Titanium с дизельным двигателем весной 2024 года. Остальные версии, в т.ч. гибридная, появятся в течение следующих 12 месяцев.